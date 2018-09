Kinder missbraucht und gefilmt: Prozess gegen 46-Jährigen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Ein 46-jähriger Mann, der Kinder sexuell missbraucht und Aufnahmen davon gemacht und im Darknet verbreitet haben soll, steht heute in Mönchengladbach vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm schweren sexuellen Missbrauch von Kindern und Herstellung und Verbreitung kinderpornografischer Schriften vor. Das Bundeskriminalamt hatte im März bundesweit mit Fotos nach ihm gefahndet.

Er soll in 16 Fällen sexuelle Handlungen an Kindern vorgenommen haben. Die Kinder seien in den Jahren 2005 und 2011 geboren. Die Ermittler fanden nach Angaben des Landgerichts 3800 einschlägige Bild- und Videodateien bei dem Mann. Aufgenommen habe er sie in seinen Wohnungen in Viersen und Nettetal. Die Aufnahmen von dem Kindesmissbrauch habe er im Darknet verbreitet, einem verborgenen Bereich des Internets. Im Fall einer Verurteilung drohen ihm bis zu 15 Jahre Haft.