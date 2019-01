Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mömbris (dpa/lby) - In der Nacht zum Montag haben zwei Unbekannte eine Spielothek im Landkreis Aschaffenburg überfallen und dabei eine Angestellte mit einer Pistole bedroht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, forderten die mit Skimasken getarnten Räuber Geld von einer 57-jährigen Mitarbeiterin. Anschließend flüchteten die Täter laut Polizei mit mehreren hundert Euro in einem dunklen Auto. Die Kripo Aschaffenburg übernahm die weiteren Ermittlungen.