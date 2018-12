Spuren verwischt: Hausbesitzer bemerken Einbruch erst spät

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Möckern (dpa/sa) - Erst zwei Tage nach einem Einbruch haben Hausbesitzer bemerkt, dass Unbekannte eingedrungen sind. Nach den bisherigen Ermittlungen stiegen die Täter am Donnerstag in ein Einfamilienhaus in Magdeburgerforth (Jerichower Land) ein, als die Besitzer für mehrere Stunden nicht zu Hause waren. Dies teilte die Polizei am Sonntag mit. Damit der Einbruch möglichst lange unbemerkt bleibt, achteten die Täter nach den Polizeiangaben darauf, nichts zu verändern. Die aufgehebelte Terrassentür machten sie wieder zu, die Räume wurden durchsucht, aber alles kam wieder an den ursprünglichen Platz.

Die Unbekannten schlossen auch die Kellertür wieder, durch die sie verschwanden. Als die Bewohner nach zwei Tagen bemerkten, dass Gegenstände fehlen, untersuchten sie ihr Haus genauer und fanden schließlich auch Einbruchsspuren. Erbeutet wurde laut Polizei Schmuck und Bargeld im vierstelligen Eurobereich.