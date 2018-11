Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mittweida (dpa/sn) - An einem Parteibüro der AfD in Mittweida (Mittelsachsen) haben unbekannte Täter die Scheiben aus Sicherheitsglas beschädigt. Vermutlich sei das Büro mit einem Hammer attackiert worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Auch die Eingangstür sei in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei nicht beziffern.