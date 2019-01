Von Angreifer bedrängt: Mädchen in Minden von Bus überrollt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Minden (dpa/lnw) - Beim Kampf mit einem zudringlichen Betrunkenen ist ein Mädchen in Minden von einem Bus überrollt und schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Angreifer sitzt inzwischen in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Am Samstagabend soll der 22-Jährige die Jugendliche am Busbahnhof der Stadt bedrängt haben. Um ihm zu entkommen, hatte sie sich mit ihrer 14 Jahre alten Freundin in einen Bus retten wollen. Dessen Busfahrer hatte den Mädchen in ihrer Not helfen wollen: Er öffnete die Türen, noch bevor der Bus zum Stehen gekommen war.

Der Angreifer habe die 17-Jährige jedoch an den Haaren zurückgerissen, als diese in den Bus gesprungen war. Sie stürzte auf die Straße und geriet mit den Beinen unter den rollenden Bus. Der 22-Jährige und sein ebenfalls betrunkener Begleiter flüchteten, konnten aber von der Polizei in Tatortnähe geschnappt werden.