Mordkommission ermittelt nach tödlichem Streit

Minden (dpa/lnw) - Bei einem Streit im ostwestfälischen Minden ist in der Nacht zu Dienstag ein Mann erstochen worden. Der 40-Jährige sei noch am Tatort durch Stichverletzungen am Oberkörper gestorben, teilte die Bielefelder Polizei mit. Der mutmaßliche Täter wurde bei einer Fahndung festgenommen. Der 30-Jährige sei so betrunken gewesen, dass er zunächst nicht vernommen werden konnte. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler war der Tat ein Streit mit vier Menschen in einer Wohnung vorausgegangen. Dort hätten die vier Alkohol getrunken. Warum genau auf den 40-Jährigen eingestochen wurde, war zunächst unklar. Ein 38-Jähriger sei bei der Auseinandersetzung leicht verletzt worden. Zu der vierten Person machte die Polizei zunächst keine Angaben.