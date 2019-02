Polizei nimmt gesuchte Hehlerin am Bahnhof Merseburg fest

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Merseburg (dpa/sa) - Bundespolizisten haben bei einer Kontrolle am Bahnhof in Merseburg eine mit Haftbefehl gesuchte Hehlerin festgenommen. Die am Mittwochmorgen festgesetzte 34-Jährige war im Januar 2018 vom Amtsgericht Merseburg wegen Hehlerei und Betrugs zu einer Strafe von 500 Euro oder 50 Tagen Haft verurteilt worden, wie die Bundespolizei mitteilte. Da sie die inzwischen auf 730 Euro gestiegene Strafe nicht zahlen konnte, wurde sie von den Polizisten in die Justizvollzugsanstalt Halle gebracht. Dort soll sie die kommenden 50 Tage verbringen.