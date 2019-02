Direkt aus dem dpa-Newskanal

Melsungen (dpa/lhe) - Mit Hilfe der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" am Mittwochabend (20.15) sucht die Polizei nach einem vor fast 20 Jahren verschwundenen Mann aus Melsungen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der damals 29-Jährige einem Verbrechen zum Opfer gefallen sei, teilte die Polizei in Homberg am Dienstag mit. Er wird seit dem 7. September 1999 vermisst. Sein Fahrzeug, mit dem er damals unterwegs gewesen war, wurde wenige Tage später in Frankfurt gefunden. Von dem Mann fehlt seitdem jede Spur.