Festnahme nach Angriff auf Journalisten bei Pegida-Demo

Dresden (dpa/sn) - Die Polizei hat in Dresden einen Mann festgenommen, der bei einer Pegidademonstration in Chemnitz Journalisten angegriffen haben soll. "Unsere Einsatzkräfte haben aktuell in Dresden anlässlich der dortigen Pegidademonstration einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen, der am Samstag in Chemnitz einen Journalisten angegriffen hat", twitterte die Polizei Sachsen am Montagabend. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.