Präparierte Fleischköder entdeckt: Polizei mahnt

Meiningen (dpa/th) - Erneut sind in Thüringen mit spitzen Gegenständen präparierte Fleisch- und Wurstköder für Hunde und Katzen aufgetaucht. Nach Polizeiangaben vom Sonntag wurden die Köder in zwei Straßen in Meiningen entdeckt. Jetzt werden Zeugen gesucht. In der Vergangenheit waren Fleischbällchen, in denen sich Nägel oder Reißzwecken verbargen, schon in Erfurt und anderen Orten gefunden worden. Die Polizei mahnt nicht nur Tierhalter zur Vorsicht. Auch für Kleinkinder sei ein Verschlucken der Fleischstücke gefährlich.