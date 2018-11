Polizisten mit Flaschen, Radio und Toaster beworfen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Meiningen (dpa/th) - Weil er seine Musik leiser drehen sollte, hat ein 27-Jähriger in seiner Wohnung in Meiningen randaliert und Polizisten angegriffen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, verhielt sich der Mann am Donnerstagabend äußerst aggressiv: Als die Beamten klopften, drehte der Mann die Musik noch lauter und schlug gegen die Tür. Die Polizisten ließen die Tür vom Schlüsseldienst öffnen. Zuerst flogen Flaschen, dann ein Radio und ein Toaster in ihre Richtung. Auch Pfefferspray konnte den Mann nicht stoppen. Er ging mit Bratpfanne und Eisenstange auf die Polizisten los. Schließlich biss er einem Beamten in den Arm. Der Mann kam ins Krankenhaus und dann in Gewahrsam.