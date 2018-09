Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags in Meiningen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Meiningen/Suhl (dpa/th) - Nach einer schweren Schlägerei mit Messereinsatz in Meiningen ermittelt die Polizei nun wegen versuchten Totschlags. Das teilte die Behörde am Mittwoch mit. Inzwischen seien die fünf am Dienstag in Suhl festgenommenen Tatverdächtigen in Untersuchungshaft in unterschiedliche Gefängnisse gebracht worden.

Die vier Serben und ein Deutscher sollen sich am Sonntagabend vor einer Shisha-Bar mit drei Männern eine gewalttätige Auseinandersetzung geliefert haben. Dabei wurden die drei im Alter von 38, 42 und 44 Jahren laut Polizei lebensgefährlich verletzt. Wegen der noch laufenden Ermittlungen, hält sich die Polizei mit Details zu den Hintergründen zurück.