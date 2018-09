Drei Männer bei Schlägerei lebensbedrohlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Meiningen (dpa/th) - Nach einer Schlägerei vor einer Shisha-Bar in Meiningen sind drei Männer mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Männer im Alter von 38, 42 und 44 Jahren seien bei der Auseinandersetzung am Sonntagabend mit verschiedenen Gegenständen verprügelt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Weitere Details zu den Hintergründen nannte die Behörde wegen laufender Ermittlungen am Montag nicht.