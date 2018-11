Spaziergängerin von Hund angefallen und verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mehlingen/Kaiserslautern (dpa/lrs) - Eine 62 Jahre alte Spaziergängerin und ihr Hund sind von einem freilaufenden Hund attackiert worden. Dabei stürzte die Frau und brach sich den Arm. Ihr Vierbeiner wurde durch einen Biss leicht verletzt, wie die Polizei in Kaiserslautern am Freitag mitteilte. Der Halter der freilaufenden Tieres rief zwar nach dem Zwischenfall am Donnerstag in Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) seinen Hund zurück - ging aber weiter, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern.