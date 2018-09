Unbekannte beschädigen Kunstwerke für Toleranz in Schwerin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag in Schwerin Kunstobjekte beschädigt, die für mehr Akzeptanz von Homosexualität und Diversität werben. Die drei betroffenen Objekte sind Bestandteil der Ausstellung "ANDERSRUMportrait" der Hamburger Fotografin Alexa Seewald, die für ihre Arbeit vorwiegend homosexuelle Paare in der Rückansicht fotografiert hat. Aus ermittlungstaktischen Gründen wollte die Polizei keine Angaben zum Grad der Beschädigung der Werke an der Burgseepromenade machen.

Im Rahmen der Open-Air-Ausstellung sind an insgesamt drei Standorten in Schwerin noch bis Ende September großformatige Bilder der Fotografin zu sehen. Nach Ansicht von Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) zeigen die Porträts Vielfalt, werben für Akzeptanz und setzen ein deutliches Signal gegen Homophobie.

Drese hatte sich bei der Eröffnung der Ausstellung Ende August besorgt über eine schwindende Toleranz gegenüber unterschiedlichen sexuellen und geschlechtlichen Ausrichtungen gezeigt. "Ich würde mich deshalb freuen, wenn auch in Mecklenburg-Vorpommern noch mehr Menschen für Weltoffenheit, Gleichberechtigung und Toleranz offen Flagge zeigen", sagte sie in ihrem Grußwort.

Mit insgesamt mehr als 3800 Aufnahmen ist die außergewöhnliche Porträtserie der Hamburger Fotografin weltweit einzigartig. Neben zahlreichen großen Ausstellungen der Porträts in Lebensgröße - wie beispielsweise auf dem Jungfernstieg in Hamburg, vor dem Haus der Photographie der Deichtorhallen Hamburg, und rund um das Brandenburger Tor in Berlin - war das Kunstprojekt auch in Nord- und Südamerika mit Ausstellung und Fotoshooting präsent.