Hasen mit kariertem Hemd und rotem Kleid gesucht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Meeder (dpa/lby) - Aufregung kurz vor Ostern im oberfränkischen Meeder: Diebe haben einen Teil der Osterdekoration im Ortsteil Ahlstadt gestohlen. Wie die Polizei am Freitag berichtete, fehlt von einer aus Heu gestalteten fünfköpfigen Hasenfamilie der zwei Meter große Hasenvater und eines der Kinder. Wegen des Gewichts der Figuren gehen die Ermittler davon aus, dass die Diebe für den Abtransport ein größeres Fahrzeug nutzten. Ein Verein hatte die Hasenfamilie laut Polizei "in gemeinsamer stundenlanger und mühevoller Kleinarbeit" in der Ortsmitte von Ahlstadt aufgebaut.

Die beiden geklauten Heuhasen beschrieb ein Polizeisprecher wie folgt: Der Hasenvater ist zwei Meter groß und mit einem karierten Hemd und einer blauen Hose bekleidet. Das Heuhasenkind ist 150 Zentimeter groß und trägt ein rotes Kleid.