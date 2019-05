Serie von Brandstiftungen: Zwei Männer unter Verdacht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Meckesheim(dpa/lsw) - Nach Bränden in mehreren Hütten in und um Meckesheim (Rhein-Neckar-Kreis) sitzen zwei Männer in Untersuchungshaft. Der 18- und der 31-Jährige werden gemeinschaftlicher Brandstiftung in vier Fällen sowie gemeinschaftlicher Sachbeschädigung dringend verdächtigt. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag weiter mitteilten, wurden zwischen Ende April und Mitte Mai mehrere Hütten ein Raub der Flammen, darunter eine Jagdhütte im Ortsteil Mönchzell. Schaden allein in diesem Fall: mehr als 50 000 Euro.