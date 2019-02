Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mayen (dpa/lrs) - Die Polizei in Mayen hat einen mutmaßlichen Serieneinbrecher festgenommen. Der 38-Jährige soll für mehrere Einbrüche im Großraum Mayen (Kreis Mayen-Koblenz) seit Oktober 2018 verantwortlich sein, wie die örtliche Polizei am Dienstag mitteilte. An den Tatorten seien Spuren gesichert worden, die Beweise würden nun ausgewertet, hieß es. Der erwerbs- und wohnsitzlose Verdächtige befindet sich demnach in Untersuchungshaft.