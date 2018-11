Mit Drogen und gestohlenen Kennzeichen unterwegs

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Marktheidenfeld (dpa/lby) - Zwei Männer in Unterfranken haben bei einer Autofahrt gegen allerlei Regeln verstoßen: Mit gestohlenen Kennzeichen, einem Fahrzeug ohne Zulassung und Drogen im Wagen waren sie auf der Autobahn 3 unterwegs. Die Polizei erwischte die beiden am Samstagmorgen bei Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart). Bei der Kontrolle des Wagens stellten sich die Männer aus dem Raum Freiburg nicht besonders schlau an, wie die Beamten mitteilten. Sie gaben unterschiedliche Versionen über die Kennzeichen und den Grund der Autofahrt zu Protokoll. Beide nahm die Polizei fest und nahm sie mit aufs Revier.

Später mussten der 28 Jahre alte Fahrer und sein 29-jähriger Begleiter den Ausflug zu Fuß fortsetzen. Den Wagen kassierten die Beamten. Bei den Drogen im Wagen handelte es sich um Marihuana und Amphetamin - in geringer Menge.