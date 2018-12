Gestohlener Luxuswagen entdeckt: Dieb im Wald gefasst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Angermünde (dpa/bb) - Die Polizei hat den Dieb eines Luxuswagens in einem Waldstück bei Angermünde (Uckermark) gefasst. Das Fahrzeug im Wert von 120 000 Euro konnte unbeschadet sichergestellt und inzwischen dem Besitzer übergeben worden, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Ost am Sonntag sagte. Vorausgegangen war die Fahndung nach dem in Bremen gestohlenen Wagen.

Ein Polizeihubschrauber hatte das Luxusauto am Samstag am Waldrand zwischen den Orten Landin und Herrenhof entdeckt. Der Autodieb war zu Fuß geflohen und hatte sich im Wald versteckt, konnte schließlich jedoch gefasst werden. Der Mann besaß den Angaben zufolge keinen Führerschein und hatte zudem ein in Deutschland nicht zugelassenes Pfefferspray dabei.