Kater tritt in Tierfalle und muss getötet werden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Maring-Noviand (dpa/lrs) - Ein junger Kater ist im Kreis Bernkastel-Wittlich das Opfer einer illegal aufgestellten Tierfalle geworden. Er habe sich mit der zugeschnappten Falle am Bein auf einen Hof geschleppt, wegen seiner schweren Verletzungen sei er eingeschläfert worden, teilte die Polizei in Trier am Donnerstag mit. Laut Schätzung des Tierarztes sei die Katze zwei Tage zuvor mit ihrer Vorderpfote in die Falle getreten. Anwohner in Maring-Noviand hatten am Mittwoch das etwa zweijährige Tier entdeckt und die Polizei sowie einen Veterinär verständigt. Die Polizei will nun ermitteln, wer die verbotene Falle aufgestellt hatte. Wem das Tier gehörte, war zunächst ebenfalls unklar.