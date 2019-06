Mutmaßliche Dealerin festgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Marburg (dpa/lhe) - Die Polizei hat in Marburg eine mutmaßliche Drogenhändlerin festgenommen. In der Wohnung der 36-Jährigen seien verschiedene Drogen mit einem Verkaufswert zwischen 60 000 und 80 000 Euro entdeckt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Nach der Durchsuchung am Freitag im Ortsteil Richtsberg wurde gegen die Frau wegen Fluchtgefahr ein Haftbefehl erlassen, sie wurde ins Gefängnis gebracht. Die Wohnung in einem Hochhaus hatte sie zum Bunkern der Drogen wie Crystal Meth, Kokain, Heroin und Marihuana genutzt.