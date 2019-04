Mögliche Gefahrenlage: Postfiliale vorübergehend geräumt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Marburg (dpa) - Die Polizei hat eine Postfiliale in Marburg vorübergehend räumen lassen. Grund dafür sei eine mögliche Gefahrenlage gewesen, die sich dann aber nicht bestätigt habe, teilten die Beamten am Donnerstag mit. Experten des hessischen Landeskriminalamts seien eingeschaltet worden.

Laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung soll zuvor in einer Firma in Marburg ein Paket explodiert sein und einen Menschen verletzt haben. Das Unternehmen habe in der Postfiliale, die in einem Geschäft untergebracht ist, ein Postfach. Die Polizei machte zu dem Bericht zunächst keine Angaben.