Baby nach Misshandlung gestorben: Ermittlungen

Marburg (dpa/lhe) - Ein wenige Wochen altes Baby ist nach Misshandlungen an seinen schweren Verletzungen gestorben. Das teilten die Staatsanwaltschaft und die Polizei am Mittwoch in Marburg mit. Ein 17-Jähriger soll dem Kind bereits vergangene Woche in einer Wohnung in Marburg die Verletzungen zugefügt haben. Der Säugling sei ins Krankenhaus gekommen und am Dienstag gestorben. Der Jugendliche kam in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des Totschlags sowie der Misshandlung von Schutzbefohlenen ermittelt. Er ist den Ermittlern zufolge der Freund der 18 Jahre alten Mutter, aber nicht der Vater des Kindes.