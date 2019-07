Einbruch in Patientenzimmer: Polizisten durchsuchen Klinik

26. Juli 2019 17:37 Kriminalität - Marbach am Neckar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Marbach (dpa/lsw) - Im Marbacher Krankenhaus ist ein Patient von einem Einbrecher heimgesucht worden. Am frühen Freitagmorgen kletterte laut Polizeiangaben ein junger Mann durch ein Fenster in das Zimmer des Kranken im Erdgeschoss. Der Patient drückte den Alarmknopf. Eine Krankenhausmitarbeiterin überraschte den Täter im Flur, worauf dieser in den Keller flüchtete und entkam.

Die Polizei fand in einem anderen Patientenzimmer eine verletzte Frau auf dem Boden. Die nicht vernehmungsfähige Patientin um die 90 musste intensivmedizinisch versorgt werden. Ob der Einbrecher für die Verletzungen der Frau verantwortlich ist oder ein Sturz, war zunächst noch unklar.