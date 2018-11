Verletzte bei blutigem Streit in Mannheim: Mann in Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mannheim (dpa/lsw) – Bei einer blutigen Auseinandersetzung an einem Taxistand in Mannheim haben zwei Männer im Alter von 35 und 37 Jahren schwere Stichverletzungen erlitten. Tatverdächtig ist ein 22 Jahre alter Mann. Gegen ihn erließ ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim am Sonntag Haftbefehl wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium teilten mit, dass der mutmaßliche Täter in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden sei.

Nach Darstellung der Fahnder war es an dem Taxihaltepunkt am Paradeplatz in Mannheim am frühen Samstagmorgen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen junger Männer gekommen. Dabei wurden die beiden Männer verletzt. Bei dem 35-Jährigen sei von lebensgefährlichen Verletzungen auszugehen, teilten die Behörden mit.

Nach einer Personenbeschreibung und sofortiger Fahndung wurde der Verdächtige wenig später gefasst. Im Lauf der Ermittlungen habe sich der Verdacht gegen ihn erhärtet, hieß es. Der Beschuldigte hatte nach Darstellung der Ermittler an den Händen ebenfalls Schnittverletzungen gehabt.

Worum es bei der Auseinandersetzung ging und welcher scharfe Gegenstand für die Stich- und Schnittverletzungen eingesetzt wurde, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen. Die Ermittler haben Zeugen aufgerufen, Hinweise zu dem Vorfall zu geben.