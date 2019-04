Vergewaltigung an Weinheimer See: Mann muss in Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mannheim (dpa/lsw) - Ein Mann ist wegen Vergewaltigung und vorsätzlicher Körperverletzung am Weinheimer Waidsee (Rhein-Neckar-Kreis) zu drei Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Mannheim sah es als erwiesen an, dass der zur Tatzeit 25-Jährige die damals 49-Jährige an einem Abend Mitte Juli vergangenen Jahres mit Gewalt zum Sex gezwungen und sie dabei verletzt hat (4 KLs 302 Js 24282/18).

Der Nacktbader hatte den öffentlichen Teil des Sees durchschwommen und war am Strand des abgesperrten FKK-Bereichs eines Freizeitbades auf die Frau getroffen. Dort vergewaltigte er sie, nachdem sie seine Annäherungsversuche und Aufforderungen zum Sex abgelehnt hatte. Die Frau erlitt einen Bluterguss am Auge und Prellungen im Gesicht. Der Angeklagte floh, wurde aber bald festgenommen.