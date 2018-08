Trickdieb stiehlt einem Senior mehrere Tausend Euro

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mannheim (dpa/lsw) - Ein bisher unbekannter Täter hat einem Senior in Mannheim mehrere Tausend Euro gestohlen. Zuvor hatte der Trickdieb den 82 Jahre alten Mann in einem Einkaufszentrum angesprochen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Unbekannte hatte den betagten Mann demnach so geschickt ausgefragt, dass der ihm seine Adresse nannte. Außerdem erzählte er ihm, dass er sein Erspartes in einer Geldkassette daheim aufbewahre. Als der Senior wieder zuhause war, klingelte prompt der Unbekannte und bat darum, auf die Toilette gehen zu dürfen. Nachdem der Senior ihm das am Freitag gestattet hatte, stahl der Dieb in einem unbeobachteten Moment die Geldkassette mit mehreren Tausend Euro und persönlichen Dokumenten. Er verließ die Wohnung und flüchtete. Der Rentner stellte den Diebstahl fest und verständigte die Polizei. Die Fahndung blieb bisher erfolglos.