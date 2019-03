Polizei stoppt illegales Autorennen in Mannheim

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mannheim (dpa/lsw) - Die Polizei in Mannheim hat zwei Raser gestoppt, die sich ein illegales Autorennen geliefert haben sollen. Eine Streife habe zwei Autos beobachtet, die - wie es im Rennsport zur Erwärmung der Reifen üblich sei - in Schlangenlinien gefahren seien, teilte die Polizei am Sonntag mit. Im Anschluss hätten die 25 und 35 Jahre alten Fahrer der Wagen am frühen Sonntagmorgen an einer abgeschalteten Ampel angehalten. Der 35-Jährige ließ demnach kurz darauf seinen Motor aufheulen, woraufhin die beiden Männer ihre Autos stark beschleunigten.

Die Polizisten hielten die Autos den Angaben zufolge wenig später auf einer Brücke an. Schätzungen zufolge seien die Männer teils deutlich über 100 Stundenkilometer schnell gefahren, hieß es. Die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte die Führerscheine der Raser sowie deren Fahrzeuge.