Polizei stellt Drogen, Geld und Waffen sicher

Mannheim/Viernheim (dpa/lsw) - Bei mehreren Durchsuchungen in der Rhein-Neckar-Region hat die Polizei etwa 7,5 Kilogramm Marihuana und ein Kilogramm Amphetamine sichergestellt. Drogenfahnder entdeckten außerdem 60 Gramm Kokain, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Zwei tatverdächtige Männer - 32 Jahre und 33 Jahre alt - sind wegen Verdachts auf Drogenhandel in Untersuchungshaft. Sie sollen aus der Wohnung des älteren Verdächtigen im südhessischen Viernheim die Drogen portioniert und verkauft haben.

Bei den Durchsuchungen, die am 21. Mai in Mannheim und Viernheim stattfanden, beschlagnahmten die Beamten nicht nur Drogen, sondern auch 2000 Euro "Dealgeld" und eine Schreckschusswaffe mit Munition sowie zwei Messer. In der Wohnung eines dritten Verdächtigen fand die Polizei etwa 2 Kilogramm Marihuana, 175 Gramm Amphetamine und 4000 Euro. Der 34 Jahre alte Mann soll zwischen Januar und Mai Marihuana und Amphetamine von den verhafteten Männern aus Mannheim und Viernheim erhalten und weiterverkauft haben, hieß es. Ein Haftbefehl gegen ihn wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.