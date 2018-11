Polizei nimmt Verdächtige noch am Tatort fest

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mannheim (dpa/lsw) - Zwei Männer werden in Mannheim verdächtigt, einen Senior in dessen Wohnung mit einer geladenen Gaspistole überfallen zu haben. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, bedrohten die mutmaßlichen Täter den Mann am Montag an seiner Haustüre mit der Waffe. Dann drangen der 18- und 53-Jährige in die Wohnung des 72-Jährigen ein, fesselten diesen mit Klebeband, forderten unter anderem Bargeld und durchsuchten die Räume. Weil Zeugen die Hilferufe des Seniors hörten, konnte die Polizei die Männer noch in der Wohnung festnehmen. Beide sitzen nun in Haft.