Autodiebe dringen auf Werksgelände in Mannheim ein

Mannheim (dpa/lsw) - Unbekannte Autodiebe haben auf einem Werksgelände in Mannheim für Chaos gesorgt. Mit einem in der Nacht zuvor gestohlenen und mit falschen Kennzeichen ausgestattetem Auto befuhren die Täter unerlaubt das Werksgelände, wie die Polizei mitteilte. Da sie sich der Zufahrtskontrolle entzogen hatten, wurde der Werksschutz alarmiert. Zwei Werksschützer verfolgten die Eindringlinge mit dem Auto, wobei sie mit dem Fluchtauto kollidierten und sich leichte Verletzungen zuzogen. Die Gesuchten konnten kurz darauf zu Fuß entkommen. Eine Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, blieb in der Nacht zunächst ergebnislos.