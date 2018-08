Anklage nach tödlicher Messerattacke in Mannheim

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mannheim (dpa/lsw) - Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat nach einer tödlichen Messerattacke Anklage gegen einen 39 Jahre alten Mann erhoben. Dem türkischen Staatsangehörigen werde Totschlag vorgeworfen, teilte die Anklagebehörde am Mittwoch mit. Er soll im Juni während eines Streits auf offener Straße mehrmals mit einem Küchenmesser auf einen 41 Jahre alten Mann eingestochen haben. Das Opfer starb trotz mehrerer Notoperationen. Der mutmaßliche Täter sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Laut Staatsanwaltschaft hat er den Ablauf der Tat in wesentlichen Punkten eingeräumt. Eine Tötungsabsicht stritt er jedoch ab. Zur Nationalität des Opfers machte die Staatsanwaltschaft zunächst keine Angaben.