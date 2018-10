Frau lag tot im Ferienhaus: Haftbefehl gegen Sohn erlassen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Malente (dpa/lno) - Wegen des Verdachts, seine Mutter in einem Ferienhaus in Malente getötet zu haben, hat das Amtsgericht Lübeck am Freitag Haftbefehl gegen den 36 Jahre alten Sohn erlassen. Der Mann habe bei seiner Vernehmung gestanden, gegenüber seiner 64 Jahre alten Mutter gewalttätig geworden zu sein, teilte die Lübecker Staatsanwaltschaft mit. Zuvor war bei einer Obduktion festgestellt worden, dass die Frau gewaltsam zu Tode gekommen war.

Der 36-Jährige hatte sich am Montag bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass er seine in Berlin lebende Mutter leblos in einem Ferienhaus in Malente im Kreis Ostholstein gefunden habe. Weil die Polizei Zweifel an der Darstellung des Sohnes hatte, wurde der Tatort beschlagnahmt und eine Obduktion der Toten angeordnet.

Nach dem Tod der Mutter war der 36-Jährige zunächst wegen Herz-Kreislaufproblemen in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sitzt er inzwischen in der Justizvollzugsanstalt Lübeck in Untersuchungshaft.