Weißer Ring will Opfer-Lagebild veröffentlichen

Mainz (dpa/lrs) - Der Weiße Ring will künftig jedes Jahr ein Opfer-Lagebild in Deutschland veröffentlichen. So wie die Polizeiliche Kriminalstatistik jedes Jahr einen Blick auf die Täter werfe, solle dieser Bericht die Lage der Kriminalitätsopfer beleuchten, sagte der Bundesvorsitzende des gemeinnützigen Vereins Jörg Ziercke in einem Redaktionsgespräch der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Der erste Bericht könne möglicherweise bereits im Herbst 2019 in Berlin der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Ziercke, der von 2004 bis 2014 Präsident des Bundeskriminalamts war, wünscht sich zudem in allen Bundesländern Opferschutzbeauftragte. "Das würden wir sehr begrüßen, da sehen wir überhaupt keine Konkurrenz drin", sagte er. Der Beauftragte habe - je nachdem, wo er in dem jeweiligen Land angesiedelt sei - einen direkten Zugang zur Regierung, einem Ministerium oder dem Parlament. "Er kann Multiplikator sein für die Bedürfnisse, die Opfer haben, wenn es um Gesetzgebung geht oder um politische Beratung." Dafür müssten die Beauftragten dann aber auch angemessen ausgestattet sein.

Bislang gebe es einen solchen Beauftragten bedauerlicherweise nur in einigen Ländern, sagte der Chef der Opferschutzorganisation. In Rheinland-Pfalz wurde der Posten 2018 geschaffen, besetzt ist er mit Detlef Placzek. Er macht dies ehrenamtlich und ist außerdem Präsident des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung. Der Beauftragte soll etwa bei Anschlägen, Unglücksfällen oder Naturkatastrophen mit überregionalem Ausmaß eine Art Sachwalter und Berater für Opfer sein, damit diese möglichst schnell und unbürokratisch Hilfe bekommen.

Lob findet Ziercke auch dafür, dass Rheinland-Pfalz in diesem Jahr drei weitere Trauma-Ambulanzen in Simmern, Lahnstein und Landau bekommen hat und es nunmehr insgesamt sieben Standorte gibt. Das hatte Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) bei der Landestagung des Weißen Rings in Alzey am vergangenen Wochenende (4. Mai) angekündigt. "Das ist eine tolle Initiative", sagte Ziercke der Deutschen Presse-Agentur. "Da können sich andere Bundesländer was von abschneiden." Verantwortlich für diese Ambulanzen ist das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung. In Mainz, Kaiserslautern, Bad Neuenahr-Ahrweiler und Koblenz gibt es schon länger welche.