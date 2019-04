Tausende Räder werden pro Jahr geklaut: LKA gibt Tipps

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Die Fahrradsaison läuft wieder, allerdings auch für die Raddiebe: 6844 Fahrraddiebstähle registrierte die Polizei im Jahr 2018 allein in Rheinland-Pfalz. Die Zahl der Delikte lag damit in etwa auf dem Niveau der drei Jahre davor, wie das Landeskriminalamt (LKA) und die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz am Mittwoch gemeinsam mitteilten.

Das LKA rät Fahrradfahrern, große Stellplätze wie an Bahnhöfen oder Schwimmbädern zu meiden, genauso wie einsame Plätze oder schlecht einsehbare Straßen. Außerdem: "Der Diebstahlschutz von Fahrrädern beginnt mit einem guten Schloss." Es sollte mit dem Rahmen oder einem Rad an einem festen Gegenstand angeschlossen werden, so das LKA.

Und wenn das Rad dann doch geklaut werde, helfe ein GPS-Tracker oder eine individuelle Codiernummer in der "Fahrradpass"-App, um das Fahrrad wiederzufinden. Teurere Räder sollte man versichern, empfahl die Verbraucherzentrale: entweder über eine Hausratversicherung oder mit einer speziellen Fahrradversicherung, die auch einfache Diebstähle, Vandalismus oder Unfallschäden abdecke.