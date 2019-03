Polizei schnappt falschen Polizisten: Drei Taten gestanden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Die Polizei hat einen falschen Polizisten festgenommen. Der 34-Jährige habe drei Taten zugegeben, teile die Polizei in Mainz am Mittwoch mit. So soll er Ende Februar einen 84-Jährigen in Mainz angerufen, sich als Polizist ausgegeben und so mehrere Goldbarren erbeutet haben. Der aus dem Raum Münster stammende Mann wurde bereits vergangene Woche festgenommen, nachdem er in Nordrhein-Westfalen auf frischer Tat ertappt worden war. Er hatte von einer älteren Dame einen hohen Geldbetrag abgeholt. Gegen den nicht vorbestraften Mann wurde Haftbefehl erlassen.