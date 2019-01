Polizei findet nach Streit nur noch Messer am Tatort

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Bei einem Streit sind in Mainz zwei Menschen mit einem Messer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte eine Dreiergruppe am Montagabend auf einen 38 Jahre alten Mann eingeschlagen. Dieser habe die drei Männer dann mit einem Messer, das er dabei hatte, attackiert. Zwei Männer aus der Gruppe erlitten leichte Verletzungen.

Zunächst hatte die Polizei vor Ort nur das Messer mit Blutspuren sowie Passanten, die den Streit beobachtet hatten, vorgefunden. Mithilfe der Zeugenaussagen konnte die Auseinandersetzung schließlich rekonstruiert werden. Den Zeugen zufolge hatte sie in einer Bar begonnen und war dann auf der Straße weitergegangen. Nach Angaben eines Polizeisprechers laufen nun gegen die vier Beteiligten Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung beziehungsweise versuchter gefährlicher Körperverletzung.