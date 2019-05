Nach Messerattacke: 23-Jähriger in Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Nach der Messerattacke auf einen Mann in Mainz ist ein 23-Jähriger in Haft gekommen. Ein Richter ordnete am Donnerstag Untersuchungshaft wegen des Verdachts des versuchten Totschlags an, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Ein 24-Jähriger, den die Polizei am Mittwoch nach der Messerattacke ebenfalls festgenommen hatte, wurde indes wieder entlassen. Denn es bestehe kein dringender Tatverdacht, hieß es.

Ein 27-Jähriger war am Mittwoch in Mainz durch mehrere Messerstiche schwer verletzt worden. Er sei blutend in einer Kneipe erschienen, sagte die Polizei. Mitarbeiter hätten daraufhin die Polizisten gerufen.

Eine Fahndung habe dann zu der Festnahme von den 23 und 24 Jahre alten Männern in unmittelbarer Nähe geführt. Der 27-Jährige kam ins Krankenhaus, Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Sein Zustand sei mittlerweile aber stabil, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Das Motiv für den Angriff war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauerten an.