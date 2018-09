Mutmaßlicher Attentäter nicht gezielt überprüft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Der mutmaßliche Messerstecher von Amsterdam ist als Asylbewerber in Rheinland-Pfalz nach dem Hinweis eines Betreuers zu Verhaltensänderungen nicht gezielt auf Sicherheitsgefahren überprüft worden. "Das Grundproblem liegt darin, dass man ihn gar nicht eingeschätzt hat", sagte der Präsident des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung, Detlef Placzek, am Mittwoch in Mainz. Er gehe aber davon aus, dass der junge Mann 2017 nicht als akut sicherheitsrelevant eingestuft worden wäre. Der 19-Jährige hatte zwei US-Touristen Ende August dieses Jahres im Hauptbahnhof von Amsterdam mit einem Messer schwer verletzt.

Der Afghane war 2015 nach Rheinland-Pfalz gekommen. Sein Asylantrag wurde im August 2017 abgelehnt, dagegen klagte er im darauffolgenden Monat. Ein Betreuer hatte im Januar 2017 der Beratungsstelle Salam per Telefon Verhaltensauffälligkeiten geschildert. Ein Formular mit Einschätzung in Ampelform wurde laut Placzek damals nicht ausgefüllt und der Betreuer meldete sich nicht mehr, um den Fall weiter zu besprechen. Salam wird inzwischen vom Landesamt geführt, die Sicherheitsrelevanz wird der Behörde zufolge genauer eingeschätzt. Der junge Afghane war nach Angaben der Landesregierung in Rheinland-Pfalz strafrechtlich nicht aufgefallen.