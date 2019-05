Messerattacken: Innenminister will einheitliche Erfassung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - In der Diskussion um ein neues Waffengesetz fordert der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) eine einheitliche Erfassung von Messerattacken in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS). Dieser Schritt solle "schnellstmöglich" und nicht erst im Jahr 2022 kommen, um auf dieser Grundlage ein bundesweit einheitliches Vorgehen zu ermöglichen, sagte Lewentz der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Bislang sei das Tatmittel "Messer" noch kein Kriterium der Statistik.

Lewentz sagte, dass auch in Rheinland-Pfalz die Zahl von Straftaten gestiegen sei, bei denen Messer oder Stichwaffen eine maßgebliche Rolle spielten. "Daher muss überlegt werden, wie dieser Entwicklung begegnet werden kann."

Das Anliegen der Länder Niedersachsen und Bremen nannte Lewentz "nachvollziehbar". Die Länder hatten einen Gesetzentwurf erarbeitet, der ein vollständiges Verbot von Messern an vielen öffentlichen Orten Deutschlands möglich macht - zum Beispiel in Fußgängerzonen, Einkaufszentren, öffentlichen Verkehrsmitteln oder rund um Kindergärten und Schulen. Der Bundesrat befasst sich am kommenden Freitag mit einem entsprechenden Änderungsvorschlag für das Waffengesetz.