Mehr Opferhilfen des Weißen Rings in Rheinland-Pfalz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Im ersten Halbjahr 2018 hat der Weiße Ring in Rheinland-Pfalz Opfern von Kriminalität und Gewalt stärker helfen können. Von Januar bis Juni habe es 393 Opferhilfen mit finanzieller Unterstützung gegeben, teilte der Weiße Ring der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mit. Das ist ein Plus von 6,5 Prozent: Im ersten Halbjahr 2017 registrierte die Hilfsorganisation 369 Opferhilfen.

In weit mehr Fällen habe der Weiße Ring ohne direkte finanzielle Unterstützung den Kriminalitätsopfern und deren Familien mit Beistand und Betreuung zur Seite gestanden, erklärte der Verein. Eine Opferhilfe kann dabei an einen Betroffenen, aber zum Beispiel auch an eine Familie gezahlt werden, für einen Opferfall können auch mehrere Hilfen gegeben werden.

Auch bundesweit stieg die Zahl der Opferhilfen mit finanzieller Unterstützung: auf 7469 im ersten Halbjahr dieses Jahres im Vergleich zu 6731 im Vorjahreszeitraum. Deutschlandweit fiel die Steigerung mit 9,6 Prozent noch deutlicher aus als in Rheinland-Pfalz.

Die direkten finanziellen Leistungen beliefen sich in Rheinland-Pfalz von Januar bis Juni dieses Jahres auf rund 129 000 Euro, im Vorjahreszeitraum waren es rund 108 000 Euro. Bundesweit gingen die Leistungen leicht von 2,38 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2017 auf 2,30 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2018 zurück.