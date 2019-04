Mann attackiert Nachbar mit Messer: Opfer leicht verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Mit einem Messer soll ein 27 Jahre alter Mann in Mainz seinen Nachbarn attackiert haben. Der mutmaßliche Täter habe am frühen Dienstagmorgen im Stadtteil Zahlbach an der Wohnungstür des Opfers geklopft, teilte die Polizei in Mainz mit. Als der 28-jährige Bewohner öffnete, sei es zu dem Angriff mit einem Küchenmesser gekommen. Der 28-Jährige habe den Angriff abwehren können und sich dabei leicht an der Hand verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei nach eigenen Angaben von versuchtem Totschlag aus. Die Beamten konnte den Angreifer kurz darauf festnehmen, er leistete keinerlei Widerstand. Auf Anordnung der Mainzer Staatsanwaltschaft kam der Mann "aufgrund seines psychischen Zustands" in eine psychiatrische Klinik. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.