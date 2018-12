Leere Handys: Jugendliche suchen Steckdosen an Häusern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa) - Drei Jugendliche sind in Mainz bei dem Versuch erwischt worden, ihre Handys an den Außensteckdosen fremder Häuser aufzuladen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte ein Fußgänger am Samstagabend die Beamten über drei Personen informiert, die mit Taschenlampen Grundstücke ausleuchteten. Die Polizisten stießen schließlich auf drei junge Männer, die angaben, nach Steckdosen gesucht zu haben, um die Akkus ihrer Handys aufzuladen.

Auf dem Balkon eines Hauses fanden die Polizisten tatsächlich ein Handy mit Ladekabel, das an einer Steckdose hing. Den Angaben zufolge erwartet die jungen Männer nun ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs und der Entziehung elektrischer Energie.