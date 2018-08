Jugendliche attackieren Busfahrer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Zwei junge Männer haben in Mainz einen Busfahrer angegriffen und verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stiegen drei Personen im Alter zwischen 16 und 25 Jahren am Montagabend in Wiesbaden trotz Verbot mit geöffneten Bierdosen in den Bus nach Mainz. Nachdem der Fahrer sie bat, die Dosen vor der Fahrt zu entsorgen, warfen sie diese aus dem Bus.

Am Hauptbahnhof in Mainz angekommen schlug einer der jungen Männer (21) dem Busfahrer (38) laut Polizei ins Gesicht. Sein 16-jähriger Begleiter kam dazu, schlug und trat gemeinsam mit dem 21-Jährigen auf den Fahrer ein. Als der 38-Jährige aus dem Bus flüchtete, folgten ihm die beiden Männer. Kurz darauf konnten Beamte und Mitarbeiter der Deutschen Bahn die Täter fassen. Bei dem dritten Jugendlichen war zunächst unklar, inwiefern er in den Vorfall involviert war.