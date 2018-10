Immer mehr Betrug mit falschen Polizisten in Rheinland-Pfalz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Die Betrugsmasche mit falschen Polizeibeamten hat in Rheinland-Pfalz deutlich zugenommen. "Im Zeitraum von Januar bis Ende September 2018 hat die Polizei bereits 2183 Fälle (...) registriert", sagte Innenstaatssekretär Randolf Stich (SPD) am Donnerstag im Landtags-Innenausschuss in Mainz. Der finanzielle Schaden liegt bei knapp 1,1 Millionen Euro. Im gesamten vergangenen Jahr wurden 1584 Fälle registriert. Damals lag die Schadenssumme bei rund 1,5 Millionen Euro.

Der Großteil sind nach Angaben des Staatssekretärs Versuche, die nicht erfolgreich sind. In diesem Jahr habe es bisher 49 Mal einen finanziellen Schaden gegeben - das waren 2,2 Prozent der Fälle. Der Schaden liegt im Durchschnitt bei 22 000 Euro pro Tat. Im vergangenen Jahr zogen 28 der 1584 Fälle einen Schaden nach sich, das waren knapp 1,8 Prozent. "Durch diese Taten wird den Opfern im Erfolgsfall teilweise ihre gesamte Altersvorsorge genommen", sagte Stich. Dazu litten sie erheblich an den psychischen Folgen.

Die Betrüger sind dem Ministerium zufolge in Banden organisiert. Die Telefonanrufe durch falsche Polizeibeamte kämen über Call Center in der Türkei, sagte Stich. Häufig werde eine gefälschte örtliche Vorwahl zusammen mit der Nummer 110 angezeigt. Nach Ermittlungen der Polizei Mainz seien bisher sieben Verdächtige in Freiburg und Osnabrück festgenommen worden. Darüber hinaus habe es vier Haftbefehle gegeben, die Verdächtigen seien vermutlich im Ausland. Im Zuge von Ermittlungen der Polizei Koblenz habe es am vergangenen Freitag in Bottrop, Bochum und Dortmund acht Durchsuchungsbeschlüsse gegeben, ein Verdächtiger sei festgenommen worden.