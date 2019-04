Gesprengter Geldautomat: Täter fliehen ohne Beute

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - In den frühen Morgenstunden ist im Mainzer Stadtteil Mombach ein Geldautomat der Mainzer Volksbank gesprengt worden. Den Tätern sei es allerdings nicht gelungen, an das Geld zu kommen, teilte die Polizei am Samstag in Mainz mit. Der Polizei zufolge hatte ein Zeuge die mutmaßlichen Sprenger bei ihrer Flucht beobachtet. Mit einem dunklen Audi Kombi sollen sie in Richtung Autobahn 643 geflohen sein. Wohin sie fuhren, blieb zunächst unklar. Auch der entstandene Schaden konnte zunächst nicht beziffert werden. Es handelt sich bereits um den zwölften gesprengten Geldautomaten in Rheinland-Pfalz seit Jahresbeginn. Im Vorjahr wurden insgesamt 26 Fälle registriert.