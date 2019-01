Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs)- Ein Geldautomat ist in der Nacht zum Dienstag in dem Foyer eines Supermarkts in Mainz-Weisenau gesprengt worden. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes alarmierten die Polizei, nachdem bei ihnen ein Einbruchalarm gemeldet wurde, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. Angaben zum entstandenen Schaden und zur Beute konnte die Polizei am Morgen zunächst nicht machen.