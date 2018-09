Fußgänger tritt Radfahrer: Mit Platzwunde ins Krankenhaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Ein Mann hat in Mainz einen 55 Jahre alten Radfahrer vom Fahrrad gerissen und angegriffen. Das Opfer musste wegen einer Platzwunde am Kopf und Hautabschürfungen ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der Fußgänger sei am Mittwochabend mit einem kleinen Hund ohne Leine unterwegs gewesen. Die beiden Männer seien in Streit geraten. Daraufhin habe der Hundebesitzer das Opfer vom Rad gezerrt und auf den am Boden liegenden Mann eingetreten.