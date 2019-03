Bestohlene ortet Taschendiebe: 36 Handys im Hotelzimmer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Nach den Rosenmontagsfeiern in Mainz sind in einem Hotelzimmer zwei Taschendiebe mit 36 Handys gestellt worden. Eine während der Fastnacht bestohlene 21-Jährige hatte ihr geklautes Handy am Montagabend selbstständig geortet und damit den Aufenthaltsort der Diebe ausfindig gemacht, wie die Polizei mitteilte. Die junge Frau verständigte die Polizei, die daraufhin die Täter im Hotel fasste. Ob die weiteren 35 Telefone alle am selben Tag gestohlen wurden, war zunächst unklar. "Das wäre natürlich der Supergau - 36 Handys am Rosenmontag", sagte ein Sprecher der Polizei. Die beiden Männer sowie ein dritter Tatverdächtiger wurden festgenommen und sollen einem Haftrichter vorgeführt werden.